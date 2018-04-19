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Erken seçim önergesi bugün Komisyon'da

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

AA | 19.04.2018 - 15:57..
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Erken seçim önergesi bugün Komisyon'da

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı.

BU AKŞAM KOMİSYON'DA

Kabul edilen öneriye göre, Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge, 48 saat geçmeden Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında yarın saat 14.00'te de toplanacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde, konuşmaların tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işlerin görüşülmesine devam edilecek.

CHP VE HDP'NİN ÖNERGELERİ KABUL EDİLMEDİ

CHP, önerinin İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açtı. Ancak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, öneriyi işleme aldı.

Öte yandan, HDP'nin "Bireysel silahlanma" ve CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

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