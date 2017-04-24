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Erken seçime giden İngiltere'de ilk anket sonuçları

Geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May'in 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladığı İngiltere'de ilk anket sonuçları açıklandı.

24.04.2017 - 12:51
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may

19-20 Nisan'da 2003 kişiyle internet üzerinden görüşülerek yapılan ankete göre iktidardaki Muhafazakar Parti, erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte 7 puanlık bir artış yüzde 45'lik oy oranına ulaştı.

THERESA MAY'İN PARTİSİNİ İŞÇİ PARTİSİ TAKİP EDİYOR

Theresa May'in Muhafazakar Partisi'ni takip eden İşçi Partisi yüzde 26'lık oy oranıyla anketlerden ikinci parti olarak çıkarken, Liberal Demokratlar yüzde 11, Brexit referandumunda AB karşıtı kampın ana aktörlerinden olan UKIP 5 puanlık bir düşüş yaşayarak yüzde 9 oy oranında kaldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ERKEN SEÇİM KARARI ALINMIŞTI

İngiltere'de geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May, 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklamış, bu karar kamuoyunda sürpriz olarak yorumlanmıştı. May, kararın Brexit sürecinde güçlü bir hükümet kurulması için alındığını söylemişti.

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