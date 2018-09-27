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Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

2,3 milyon vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanların talebi, Meclis gündemine tekrar geliyor.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 12:35..
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Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

MHP'nin emeklilikte yaşa takınlanların mağduriyetinin giderilmesi için sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin Meclis'in açılmasıyla raftan inmesi bekleniyor.

İLK ETAPTA 450 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bazı AK Partili milletvekillerinin yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR YARARLANACAK

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak.

Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.

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