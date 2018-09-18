Ermeni ailenin Samsun'da yaşadığı insanlık

Türklerin misafirperver oluşu her daim dostu ve düşman tarafından bilinmektedir. Dünyaya konu olan "Türk misafirperverliği", bir Ermeni ailenin yolculuk hikayesinde yeniden ispatlandı.

ERMENİ PLAKALI ARAÇ SAMSUN'DA BOZULDU

Armine isimli bir kızın kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurduğu bu olay, konukseverliğimizi bir kez daha dünyaya duyurdu.

İstanbul'a gitmek için ailesi ile seyahat eden Armine'nin aracı, Samsun'dan geçerken arızalandı. Bir benzin istasyonuna giderek en yakın araç servisini soran aile, hemen 500 metre mesafedeki araç servisine gitti. Ermeni plakalı bozuk araçla servise gelen ailenin aklında "Acaba bize yardım ederler mi?" sorusu vardı.

ARACIN PROBLEMİ SAATLER SONRA ÇÖZÜLDÜ

Buraya gelen Ermeni aile, servisten yardım istedi. Görevlilerle konuşmaya çalışan grup önce İngilizce, sonra ise Ermeniceyi denedi, ancak servis görevlileri iki dili de bilmiyordu. Buna karşılık arabanın bozuk haline yardım için çaba sarf ettiler, ancak aracın arızası giderilemedi.

6 saat burada kalan Ermeni aileye, sonradan servise gelen İngilizce bilen bir personel yardımcı oldu. Aracın arızasının burada tamir edilemeyeceğini anlatan görevli, onları sorunun çözülebileceği bir servise yönlendirdi. Buraya giden aile problemini 15 dakikada çözdürdü.

"FRANSIZLAR OLSA UMURSAMAZ"

Aracı tamir ettirmenin sevinciyle İstanbul yoluna koyulan Armine ve ailesi, birkaç gün sonra Paris'e ulaştı. Yaşadığı anı Twitter'dan flood olarak anlatan Armine, Türklerin yardımseverliği karşısında şaşırdığını ifade ederken, bu durumun Fransa'da yaşansa kimse tarafından umursanmayacağını da belirtti.

Genç kızın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken, Türk misafirperverliği bir kez daha dünyaya ispat edilmiş oldu.