taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Ermenistan Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Ermenistan Başsavcılığı, ülkede yakalanan FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün ABD'ye iade edilmesine onay verdi.

AA | 03.11.2018 - 09:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ermenistan'ın resmi haber ajansında yer alan haberde, başsavcılığın, Öksüz'ün iadesini isteyen ABD'nin talebine olumlu karşılık vererek iade yönünde karar aldığı belirtildi.

ABD'nin iade talebinin ardından, Ermenistan makamları, 7 Eylül'de yaptıkları açıklamada "Öksüz hakkında kendi soruşturmalarını da yapacaklarını" ifade etmişti.

ÖKSÜZ HAKKINDA İDDİANAME

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal (Kevin) Öksüz'ün, 2013 yılında Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığı belirtilmişti.

HAKKINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

İddianamede, Öksüz hakkında ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verilmişti.

EMNİYET KONUYU TAKİP EDİYOR

ABD'de Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Kemal Öksüz'ün, Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle yakın ilişkisi bulunuyordu. Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden Ermenistan'da yakalandığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ve konunun takip edildiği açıklamasını yapmıştı.

 

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

163
Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

112
Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar

Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar

40
Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

39
Bedelli askerlik başvurusu için son gün

Bedelli askerlik başvurusu için son gün

16
43 bin 500 yıllık mağara aslanı klonlanacak

43 bin 500 yıllık mağara aslanı klonlanacak

12
Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM