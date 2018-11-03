Ermenistan Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda yapılacak atamalarda merkezi sınav ve yabancı dil şartının kalktı, üniversitelerin yapacağı alan sınavlarının ise devam edecek.

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VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

Başta Fatih Terim olmak üzere tüm G.Saraylılar yanlış taç kararının VAR tarafından düzeltilmemesine isyan etti. Ancak kural kitabına göre gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor.