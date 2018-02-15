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Ermenistan'da dışkılı protesto

Ermenistan'da muhalif Kayısı Ülkesi Partisi temsilcileri, belediye binasında gerçekleşen toplantıya dışkı dolu kavanozlarla geldi.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 12:10..
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Kayısı Ülkesi fraksiyonu üyesi Mariam Haçatryan, toplantıya yanında getirdiği dışkı dolu kavanozları Erivan Belediye Başkanı Taron Markaryan’a vermek istedi ama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi vekilleri tarafından durdurularak dövüldü.

MECLİSİ KOKU SARDI

Haçatryan’ın elindeki kavanozlar düşünce dışkı yere saçıldı, toplantı odasını kötü koku sardı.

Ermenistan'da dışkılı protesto

Ermenistan'da dışkılı protesto ViDEO

Olay yerine polis ve psikiyatri ekipleri çağrıldı. Belediye Başkan Danışmanı Mariya Baragamyan, tüm mekana yayılan kötü koku yüzünden Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Martin Vardazaryan’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

ERİVANLILAR KOKUDAN RAHATSIZ

Erivan’ın Nubaraşen bölgesi sakinlerinin her gün kanalizasyon kokusundan mustarip olduğunu anlatan Kayısı Ülkesi Partisi üyeleri, belediyenin patlayan kanalizasyon borusunu tamir etmek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

Parti üyeleri, dışkı dolu kavanozlarla Belediye Başkanı Markaryan’a sorunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

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