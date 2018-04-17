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Ermenistan'da kadife devrim: Hükümet binaları kuşatılıyor

Ermenistan’da dün başlayan ve eski devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olarak aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, hükümet binalarını ablukaya alarak kadife devrimi ilan edecek.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 13:53..
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Ermenistan'da dün başlayan Sarkisyan karşıtı gösteriler, bugün devrim halini almaya hazırlanıyor.

Binlerce kişilik kitlelere ulaşan gösteriler, farklı yerlerde büyük ses getiriyor. Dalga dalga yayılan eylemler artık "kadife devrim" ismiyle anılıyor.

Ermenistan'da kadife devrim: Hükümet binaları kuşatılıyor

HÜKÜMET BİNALARINA ABLUKA

Ermenistan’da Sarkisyan karşıtı protestocular başsavcılık ve yargıtay binalarını abluka altına almaya hazırlanıyor.

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Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan eylemcilere yaptığı çağrıda "Binaları ablukaya alın. Kimse ne dışarı çıksın ne de içeri girsin" dedi.

Ermenistan'da kadife devrim: Hükümet binaları kuşatılıyor

KADİFE DEVRİM

Paşinyan ayrıca “Ülkede bir devrim durumu yaratıldı. Ayrıca şiddetsiz, Kadife Devrim ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da kadife devrim: Hükümet binaları kuşatılıyor

POLİSLERLE ÇATIŞMA

Ermenistan'ın başrkenti Erivan'da göstericilerin uyguladığı ablukaya polisler de sert karşılık veriyor. Acımasızca coplarla, gazlarla müdahale eden polisler, muhalif eylemcilere dayak attı. Polislerin müdahalesinde, göstericiler tarafından ablukaya alınan hükümet binaları da vardı. Zırhlı araçlar ile bölgede müdahale gerçekleştiren polisler, boşaltılan binaları da barikatlarla çevreledi.

Ermenistan'da kadife devrim: Hükümet binaları kuşatılıyor

Polisler göstericileri yaka paça ederek gözaltına aldı. Kadın, erkek ayırt etmeksizin sert müdahaleler ile gözaltına alınan göstericiler darbedildi.

Ermenistan'da kadife devrim: Hükümet binaları kuşatılıyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı çıkan protestocular sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapatmıştı. Polisin müdahale ettiği protestocular dağılmayı reddetmişti.

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