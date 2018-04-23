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Ermenistan'da muhalefet lideri tutuklandı

Ermenistan’da Başbakan Serj Sarkisyan’ın istifa etmesi talebiyle 9 gün önce “Kadife Devrim” halk protestoları başlatan “Elk” partisi lideri Nikol Paşinyan dokunulmazlıklarına rağmen tutuklandı.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 08:56..
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Ermenistan'da Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Serj Sarkisyan'a karşı oluşan muhalefet bloğunun başındaki isim Nikol Paşinyan tutuklandı.

Ermenistan'da muhalefet lideri tutuklandı

MUHALİFLERE TUTUKLAMA

Güvenlik güçleri Paşinyan ile birlikte Sasun Mikaelyan ve Ararat Mirzoyan’ı da tutukladı. Dokunulmazlıkları bulunmasına rağmen polisler tarafından gözaltına alnıan Kadife Devrim'in kurmayları, bilinmeyen bir yerde tutuklu bulunuyor.

SERBEST BIRAKILMAYACAKLAR

Ermenistan başkenti Erivan'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Paşinyan ve arkadaşlarının serbest bırakılmayacakları kesinleşti. Ermenistan savcılığından yapılan açıklamada üç milletvekilinin dokunulmazlıkları bulunmasına rağmen, toplum düzenini ciddi biçimde tehlikeye sokma suçundan Özel Soruşturma Dairesi tarafından alı kondukları açıklandı.

Muhalif lider Nikol Paşinyan ve iki arkadaşına yöneltilen suçlamalar 13 ve 22 Nisan tarihlerinde izinsiz gösteri düzenlemek suretiyle kamu düzenini bozma ve ayrıca stratejik önemdeki kurum ve kuruluşların çalışmasını engelleyerek devleti güvenliğini tehdit etme bulunuyor.

MUHALEFET VE KADİFE DEVRİMİ

Ermenistan'da gerçekleştirilen muhalif eylemlerde hükümet karşıtları sokapa dökülmüş, “Elk” partisi lideri Nikol Paşinyan sokakta Kadife Devrim'i ilan etmişti. Devrim kapsamında hükümetin görev bırakmaya gitmesi talebine karşılık ise Sarkisyan hükümetinin cevabı polis şiddeti olmuştu.

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