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Ermenistan'da polis şiddet ile Kadife Devrim'i bastırıyor

Ermenistan'da Sarkisyan karşıtlarının sokaklara çıkması ile muhalefet tarafından ilan edilen Kadife Devrim, polis şiddeti ile bastırılıyor.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 10:52..
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Ermenistan'da polis şiddet ile Kadife Devrim'i bastırıyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayan gösteriler, polis şiddeti ile giderek tırmanıyor. Muhalefetin ilan ettiği Kadife Devrim sonrasında göstericiler hükümet binalarına baskınlar gerçekleştirmişti. Baskınlar için göstericilere teslim ol uyarısında bulunan polisler, şiddet kullanmaya başladı.

Ermenistan'da polis şiddet ile Kadife Devrim'i bastırıyor

DAYAK İLE GÖZALTI

Polislerin hükümet binalarını sarması ile operasyonlar gerçekleştiriliyor. Binalara giren göstericileri kıskıvrak yakalayan polisler, eylemcileri şiddet ile gözaltına alıyor. Yerlerde sürüklenen göstericiler, karga tulumba gözaltına alınırken, bazı göstericilerin de zorla polis araçlarına bindirilerek gözaltına alındığı görüntüleri ortaya çıktı.

Ermenistan'da polis şiddeti VİDEO

Ermenistan'da polis şiddet ile Kadife Devrim'i bastırıyor

ÇOK SAYIDA YARALI

Çıkan eylemlerde polislerin müdahalesiyle çok sayıda gösterici yaralandı. Arbedeler nedeniyle polislerin uyguladığı şiddet, muhalefet tarafından eleştiriliyor

Ermenistan'da polis şiddet ile Kadife Devrim'i bastırıyor

KADİFE DEVRİMİ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın yeni dönemde de Cumhurbaşkanı adayı oluşunu eleştiren muhalefet, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Çıkan olaylarda göstericiler hükümet binalarını basarken, muhalefet de Kadife Devrim ilan ettiklerini, hükümetin teslim edilmesini söylemişti.

Hükümete bağlı polisler olayları bastırmak için şiddete başvuruyor.

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