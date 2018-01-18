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Erol Çallı'nın 'Hüznün Başkenti Kudüs' kitabı çıktı

Yazar Çallı'nın kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Kitap

ABD neden Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı? Kudüs’ün İsrail tarafından başkent ilan edilmesine Arap devletleri ve Hıristiyan âlemi neden sessiz kalıyor? Kudüs neden paylaşılamıyor? Kudüs’ün coğrafi ve stratejik önemi nedir? Mescid-i Aksa ne zaman “Harem” ilan edildi? Emeviler neden Kudüs’e önem verdiler? Hürrem Sultan’ın Kudüs sevgisi nereden kaynaklanıyor?

KUDÜS'ÜN DERİN TARİHİ BU KİTAPTA

Kudüs’te ilk Türk izleri ne zaman görüldü? Hz. Yusuf ile Türklerin gizemli ilişkisi nedir? Kudüs’e ilk mabedi kim yaptı? Hz. İbrahim ve Kudüs arasındaki bağ... Hz. İsa Kudüs için beddua etti mi? Filistinliler Arap mıdır? Kudüs neden bütün peygamberlerin durağı oldu?

Erol Çallı'nın 'Hüznün Başkenti Kudüs' kitabı çıktı

Hz. Muhammed Miraç için Kudüs’e geldiğinde Mescid-i Aksa var mıydı? Kudüs’ü kutsal yapan olaylar nelerdir? Persler ile Yahudilerin asırlardan beri süren dayanışmasının sırrı... Üç kutsal dine göre Kudüs’ün önemi nedir?

Yazar: Erol Çallı

Yayınevi: Destek Yayınları

Türü: Tarih

Yayım yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 376

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Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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