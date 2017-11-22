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Ertuğrul Bey düşmana dirayet göstermeyenleri azletti

Diriliş Ertuğrul dizisinin 96. bölümünde obasına zaferle dönen Ertuğrul Bey, Dündar Bey ve onu destekleyenleri azletti.

22.11.2017 - 23:47
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Ertuğrul Bey düşmana dirayet göstermeyenleri azletti

Ertuğrul Bey, yiğitleriyle birlikte zafer kazanarak obasına dönüyor. Türkiye'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da, beylerine öfkeli olan Ertuğrul Bey, obanın ortasında hesap sorar.

Tüyleri diken diken eden sahnede Ertuğrul Bey'in sözleri izleyiciyi büyüledi. Kendisinin öldüğünü ve bu yüzden düşmana karşı koymadıklarını belirten Dündar Bey'e "Dava Allah'ın davasıdır" diyerek cevap veren Ertuğrul Bey, HZ. Ebubekir'in peygamber efendimiz vefat ettiğinde ashaba yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Ertuğrul Bey: Davasına dirayet göstermeyenin otağımızda yeri yok VİDEO

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