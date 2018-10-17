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Ertuğrul Özkök'ten Cem Yılmaz ve Aleyna Tilki itirafı

Katıldığı programda Cem Yılmaz'ı kıskandığını itiraf eden gazeteci Ertuğrul Özkök, Aleyna Tilki'nin de Ajda Pekkan kadar kalıcı olacağını söyledi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 22:28..
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Ertuğrul Özkök'ten Cem Yılmaz ve Aleyna Tilki itirafı

CNNTürk'teki 40 programına katılan Ertuğrul Özkök, "Cem Yılmaz'ı kıskanıyor musunuz?" sorusuna "Evet kıskanıyorum" şeklinde cevap verdi.

"ANA RAHMİNE ŞANSLI DÜŞENLERDEN"

Cem Yılmaz'ın doğuştan şanslı olduğunu ifade eden Özkök, "Bazı insanlar vardır ana rahmine şanslı düşer. Zengindir, başarılıdır, yakışıklıdır, nereye girse dikkat çeker, kabiliyetlidir. Yakışıklılığı konusu tartışılır ama çekiciliği konusunda hiç şüphe yok. Adam zeki ve esprili. Kimi kıskanacağım başka. Siyasetçiyi mi kıskanacağım?" şeklinde konuştu.

"ALEYNA ÇOK BAŞARILI"

Aleyna'nın şarkı söyleme tekniğini beğendiğini söyleyen gazeteci, "Çok başarılı bir kız. Kendisine hayranım. Bulduğu şarkılar kendisini tanıtma stratejileri felan çok iyi. Türkiye'de kalıcı olacak. Ajda Pekkan kadar kalıcı olacak. Ajda ve Sezen için de zamanında böyle konuşuyorlardı bakın nerelere geldiler." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ten Cem Yılmaz ve Aleyna Tilki itirafı VİDEO

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