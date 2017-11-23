Erzincan'da 171 kaçak yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan-Erzurum karayolu Tercan ilçesi mevkisinde gerçekleştirilen yol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir tır durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurda giren ve aralarında çocuklar ile kadınların da olduğu yabancı uyruklu 171 kaçağa rastlandı.

44 BİN LİRA PARA CEZASI

Bu kişilerin yanı sıra organizatör M.Ş, araç sürücüsü ve sahibi gözaltına alındı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemleri sonrası Erzincan Göç İdaresine teslim edildi.

Araç sahibi ve sürücüsüne tırın suçta kullanılması sebebiyle 44 bin 883 lira ceza kesildi.