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Erzincan'da askeri bölgede yangın

3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait askeri gazino bölgesinde yangın çıktı.

DHA | 19.08.2018 - 03:58..
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Akşam saatlerinde Kırklar Tepesi olarak bilinen 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait gazinonun bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Erzincan'da askeri bölgede yangın

Şiddetli rüzgarın etkisiyle arazide başlayan yangın gazino ek hizmet binasının çatısına sıçradı. Söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belde belediyelerin itfaiye ekipleri de destek verdi.

Erzincan'da askeri bölgede yangın

Kent merkezinden görünen yangını merak eden birçok vatandaş da bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin iki süren çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da askeri bölgede yangın

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