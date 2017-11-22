Erzincan'da bir halk otobüsü eve girdi

Erzincan'nın Başbağlar mahallesinde, dün akşam saatlerinde Adem Öskan yönetimindeki halk otobüsü, Radiye Yılmaz yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile kontrolden çıkan halk otobüsü bahçe duvarını yıktığı binada bir evin duvarını yıkarak mutfağından içeriye girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada araç sürücüleri ile birlikte halk otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.













