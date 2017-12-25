Erzincan'da iki ayrı kaza: 7 yaralı

Sudan Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs kararı için Trump'a "Buradan tekrar geri döneceksin" sözleriyle seslendi.

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray deplasmanında duygusal olarak etkilendiğini söyledi.

Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşen Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

Mescid-i Aksa'nın Pamukçulular Kapısı'nda İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan iki Türk vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına aldı.

İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

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Şemdinli'de bir asker şehit oldu iki asker yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üste, el bombasının kazayla patlaması sonucu bir asker şehit oldu.