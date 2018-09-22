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Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

Erzincan'da trafikte seyreden kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

AA | 22.09.2018 - 02:23..
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Sefter Bakış idaresindeki 76 DF 002 plakalı tırın, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi'nden indiği sırada balatalarından duman ve kıvılcım çıktı.

Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

YARALANAN OLMADI

Durumu fark eden şoför Bakış, kısmen alev alan aracı ile seyir halindeyken polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Erzincan Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince güvenli bir alana götürülen araca, güzergahta bekleyen itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

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