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Erzincan'da teröristlerin barınakları imha edildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda Erzincan yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

28.03.2017 - 13:35
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Erzincan'da teröristlerin barınakları imha edildi

ERZİNCAN

PKK'lı teröristlerin karların erimesiyle yerlerini değiştireceğine ve üs bölgelerine saldırı düzenleyeceğine yönelik istihbaratlar üzerine insansız hava araçları keşif uçuşları yaptı. İHA'ların hareketlenmeleri tespit etmesi üzerine çok sayıda operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda Tunceli Kutuderesi'nde 14 terörist, Hakkari Yüksekova'da 25 terörist, Irak'ın kuzeyinde 8 terörist ve Bitlis'te 1 terörist ölüdürüldü.

ERZİNCAN'DA BÜYÜK OPERASYON

Bir operasyon da Erzincan'da başlatıldı. Erzincan'ın Kemah ilçesinin Munzur-Mercan Dağları Dereşoran Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat, komando timleri ve korucuların katılımıyla bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Erzincan'da teröristlerin barınakları imha edildi

Kırsal bölgede ve karla kaplı zorlu arazi şartlarında "kobra" helikopterleri desteğinde gerçekleştirilen ve "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-08" adı verilen operasyonu, zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava şartlarına rağmen özveriyle yürütüldü.

Erzincan'da teröristlerin barınakları imha edildi VİDEO

Erzincan'da teröristlerin barınakları imha edildi

"SARP ARAZİYE RAĞMEN OPERASYON"

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar örtüsü ve sarp arazi kesiminde başarı ile icra edilen operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma ve sığınma alanları tespit edilerek, Kobra helikopterlerinin de desteği ile imha edilmiştir." denildi.

Erzincan'da teröristlerin barınakları imha edildi

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