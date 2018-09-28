taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9952
Euro
6.99085
Altın
1183.37
Borsa
100298.73
Gram Altın
228.681

Erzincan'daki radyolink istasyonunda yangın

Erzincan'da radyolink istasyonunda çıkan yangına itfaiye erleri elektrik akımını keserek müdahale etti.

AA | 28.09.2018 - 04:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Erzincan'da, haberleşmede kullanılan radyolink istasyonunda yangın sonucu hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmesinin ardından alevlere müdahale etti.

Erzincan'daki radyolink istasyonunda yangın

28 METRE YÜKSEKLİKTE YANGIN

İnönü Mahallesi'nde 28 metre yüksekliğindeki radyolink istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmesinin ardından alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede söndürülen yangın, istasyonda hasara neden oldu. Yangının, iletişim ağlarında herhangi bir kesintiye yol açmadığı öğrenildi.

Radyolink istasyonunda yangın VİDEO

Erzincan'daki radyolink istasyonunda yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

Erdoğan, gazetecilere BM görüşmelerini değerlendirdi

40
Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

Türkiye EURO 2024'ü Ceferin yüzünden kaybetti

92
Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

Schwarzenegger sevgilisiyle alışverişte

20
Emmy Ödülleri'ne Türkiye'den 3 aday

Emmy Ödülleri'ne Türkiye'den 3 aday

3
Otel sahiplerine uyuşturucu baskını

Otel sahiplerine uyuşturucu baskını

1
Senegalli genci darbeden Fransız asker hapse atıldı

Senegalli genci darbeden Fransız asker hapse atıldı

1
Suriye için anayasa komitesi çağrısı

Suriye için anayasa komitesi çağrısı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM