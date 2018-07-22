Erzurum Kongre Binası'nın restorasyonu tamamlandı

19. yüzyılda inşa edilerek yatılı kız okulu olarak hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde bulunan kongre binası, Cumhuriyet döneminde satın alınarak eğitim amaçlı kullanılmasının yanı sıra Milli Mücadele döneminde de önemli kararların alınmasında rol oynadı.

CUMHURİYETİN TEMELLERİ ATILDI

Geçmişinde deprem ve yangın gibi felaketlere maruz kalan bina, geçirdiği tadilatlarla günümüze kadar gelmeyi başardı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne de ev sahipliği yapan Kongre Müzesi'nde 2 yıl önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışması sona erdi.

İLK SANAT KÜTÜPHANESİ

Müzenin daha fazla ilgi çekmesi ve yeni nesillere tarihin daha iyi anlatılması amacıyla başlatılan restorasyon kapsamında, müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 76 paha biçilmez tablo ile toplamda 152 parça eser, Allah'ın 99 isminin yer aldığı Esma-ül Hüsna tabloları ve yaklaşık 3 bin kitap kapasiteli Erzurum'un ilk sanat kütüphanesi yer alıyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Erzurum Kongresi'nin 99. yıldönümünde yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan ve drone ile görüntülenen müzeyi, yılda en az 500 bin yerli ve yabacı turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum'daki Kongre Müzesi'nin Türkiye'deki resim heykel galerisi statüsündeki 3 müze merkezinden biri olduğunu ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

"ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLACAK"

Cemal Almaz, yapılan son restorasyonla kongre binasının ziyaretçilerin gözde mekanı haline geleceğini ifade ederek, "Kongre binamız artık ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Her gün binin üzerinde ve yılda 400 bin civarında misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Bu binaya giren 1,5-2 saatlik zamanını nadide eserlerle kongredeki o tarihi süreçte alınan kararların sunumuyla Esma-ül Hüsna sergisi ve sanat kütüphanesini gezme suretiyle çok rahatlıkla geçirecek. Burası Türkiye'nin 3 önemli müzesinden birisi. Erzurum Kongre binamızdaki Resim Heykel Müzesi, artık adına daha yakışır şekilde dizayn edildi." dedi.