Erzurum'a gelen Afganlar sınır dışı edilecek

Afganistan'dan yola çıkan göçmenler, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapıp Erzurum'a yerleşmeye başladı.

Son aylarda bu sayının giderek artması nedeniyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Erzurum'daki geçici barınma merkezlerine kayıt yaptıran Afgan göçmenlerin geri gönderileceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"UÇAKLA GERİ GÖNDERİLECEKLER"

Bakanlığı açıklamasında, "Erzurum'a gelen Afgan göçmenler, uçakla geri gönderilecek" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEKİ AFGAN GÖÇMEN SAYISI

Elde edilen verilere göre; son 3 ayda yaklaşın 20 bin Afgan göçmen İran üzerinden Türkiye'ye geldi.

Ülkedeki toplam Afgan göçmen sayısı ise 365 bin seviyesine ulaştı.

Sınır ötesinde; Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Afgan göçmen sayısı ise 1 milyon.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Afganistan'da devam eden terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir çoğunluğu 'genç erkekler'den oluşan Afganistan uyruklu göçmenler İran üzerinden Türkiye ye ve Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göç etmektedirler.

Yasadışı yollardan ülkemize giren düzensiz göçmenler kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüklerimize teslim edilmektedirler.

Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler öncelikle çevre illerdeki Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlanılmıştır.

"CHARTER SEFERLERİ İLE..."

Bu kapsamda Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınırdışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 591'i 07/04-08/04 2018 tarihinde Erzurum dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecektir.

Diğer illerimizde bulunan düzensiz göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri hızlandırılarak devam edecektir."