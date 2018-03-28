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Erzurum'da 194 kaçak yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen ve aralarında yaşlı kadın ile çocukların da bulunduğu 194 kaçak göçmen yakalandı.

AA | 28.03.2018 - 20:16..
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Ağrı karayolu, Kuzey Çevre Yolu Nenehatun mevkisi ile şehirlerarası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine söz konusu bölgelere gitti.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda, kaçak olarak yurda giren İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu 194 kaçak göçmeni yakaladı. Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerine başlandı.

Erzurum'da 194 kaçak yakalandı

Erzurum'da 194 kaçak yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

İran'dan yasa dışı yollarla yurda getirilerek İstanbul'a götürülmek istendikleri belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Erzurum'da 194 kaçak yakalandı

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