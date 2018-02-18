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Erzurum'da 367 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da polis ekiplerinin durdurduğu üç araçta, Afganistan ve Pakistan uyruklu 367 kaçak göçmen yakalandı.

AA | 18.02.2018 - 12:51..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunda gece yaptıkları yol uygulaması sırasında Serdar Tunçer'in kullandığı 31 HC 333 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Aracın içi ve bagaj kısmında arama yapan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 156 kaçak göçmeni yakaladı.

Erzurum'da 367 kaçak göçmen yakalandı

3 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı saatlerde Mehmet İnayet Kutlar yönetimindeki 65 EP 409 plakalı, çevresi brandalarla kapatılmış kamyon ile Musa Bekehan'ın kullandığı 60 KL 276 plakalı kamyonette de arama yaptı.

Erzurum'da 367 kaçak göçmen yakalandı

Aramalarda kamyonda 168, kamyonette de 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Üç sürücü gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Erzurum'da 367 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenler, kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla otobüslerle Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu'na götürüldü. Kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği belirtildi.

İran üzerinden yasal olmayan yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen kaçak göçmenlerin, para vererek anlaştıkları kişilerce İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldıkları öğrenildi.

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