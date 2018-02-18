Erzurum'da 367 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da polis ekiplerinin durdurduğu üç araçta, Afganistan ve Pakistan uyruklu 367 kaçak göçmen yakalandı.

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Giresun'da 65 milyon yıllık ammonit fosili bulundu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde buldukları ammonit fosilinin 65 ile 99 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.