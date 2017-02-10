taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.225
USD
3,6842
EURO
3,9281
ALTIN
144,85
PETR
55,7500

Erzurum'da cips ambalajıyla kaçakçılık yapıldı

Meyve suyu kutularına, cips ve bisküvi paketlerine ambalajlanarak gizlenen kaçak sigara ve çay, jandarma ekiplerince yakalandı.

10.02.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. Gündem

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı istihbarı çalışmalar neticesinde, İran'dan İstanbul'a yolcu taşıyan İran plakalı yolcu otobüsünde kaçak malzeme taşındığı bilgisini aldı.

Erzurum'da cips ambalajıyla kaçakçılık yapıldı

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Horasan'da yapılan yol kontrol ve aramasında, İran plakalı yolcu otobüsünde, meyve suyu kutularına, cips ve bisküvi paketlerine ambalajlanarak orijinal hale getirilmiş paketler içerisinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

71
Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

80
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

102
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

85
Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

Yeni Zelanda'da yüzlerce balina telef oldu

30
Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

21
Euroleague'de Anadolu Efes Armani Milan'ı mağlup etti

Euroleague'de Anadolu Efes Armani Milan'ı mağlup etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM