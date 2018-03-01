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Erzurum'da kar ve tipi yolda bıraktı

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'un çevre illerle olan bağlantı yolları kesildi. Birçok araç yolda mahsur kaldı.

İHA | 01.03.2018 - 20:43..
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Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışma başlatırken, sürücüler trafik ekipleri tarafından benzin istasyonu ve dinlenme tesislerine yönlendirildi.

KAR ETKİLLİ OLDU

Erzurum-Nenehatun rampalarında ise çok sayıda ağır tonajlı araç mahsur kaldı. Buzlanan yol ve şiddetli tipinin hakim olduğu mevkide araç kuyruğu oluştu.

Erzurum'da kar ve tipi yolda bıraktı

Tır sürücüleri, Erzurum’da kara kışın oldukça şiddetli olduğunu ifade ederek, açılmasıyla yola devam edebileceklerini söylediler.

Erzurum'da kar ve tipi yolda bıraktı

Erzurum'da kar ve tipi yolda bıraktı

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