Erzurum'da kız kaçırma kavgası: 15 yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana gelen olayda, kaçırdıkları kızın kafasını kaldırım taşıyla kırdıkları ileri sürülen aile fertleriyle kız tarafı arasında taşlı sopalı, silahlı kavga çıktı.

POLİSLER DE YARALANDI

200’e yakın kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya ilk müdahale eden iki polis yaralandı. Sol bacağı kırılan ve kafasından yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





TOMA OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araçların da kurşunların hedefi olduğu kavgada polis TOMA ile müdahalede bulundu. 2’si polis toplam 15 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.