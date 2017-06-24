Erzurum'da pazarcıların yer kavgası

Merkez Yakutiye ilçesinde pazarcılar, ana caddeye yakın buldukları uygun sokaklarda açtıkları tezgahlarda, kadın çantası, ayakkabı, gözlük ve elbise gibi eşya satarak para kazanmaya çalışıyor.
YER KAVGALARI
Zabıtanın göz yumduğu bölgelerde ise yer kavagaları yaşanıyor. Çaykara caddesinde yaşanan olayda ise tezgah açmak isteyen bir kişi ile başka bir pazarcı arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Birbirlerine tekme tokat girin iki pazarcıyı tezgahın üzerine yıkıldı.
Pazarcıların yer kavgası VİDEO
POLİS GELİNCE AYRILDILAR
Alışveriş yapan esnaf ile diğer pazarcılar tarafından yerden güçlükle kaldırılan iki pazarcı olay yerine polisin gelmesi ile ayrıldı. Bir kişinin boynundan hafif yaralandığı kavgada taraflar birbirlerinden davacı olmadı.