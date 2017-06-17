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Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit

Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen terör operasyonunda, 1 uzman çavuş şehit oldu 3 terörist öldürüldü.

17.06.2017 - 15:08
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Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün Şenkaya Çamlıalan kırsalında PKK'lı terörislerle temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Çatışmada yaralanan bir uzman çavuş Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan uzman çavuş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştü.

Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit

Bölgede 1 Kanas, 1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu.

Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit

Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit

Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit

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