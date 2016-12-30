(CHP) milletvekilleri Türkiye'nin farklı noktalarında biraraya gelerek Anayasa Değişiklik Teklifini protesto etti.

Bu kapsamda İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde biraraya gelen CHP milletvekilleri ortak basın açıklamasını aynı anda okudu.

CHP milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Erdin Bircan, Gürsel Tekin, Gülay Yedekçi ve Serdar Kuyucuoğlu katıldı.

SENKRONİZE SORUNU

Milletvekilleri ortak basın açıklamasını hep bir ağızdan okuyarak Anayasa Değişiklik Teklifine tepkilerini dile getirmeye çalıştı ancak senkronize olamayan vekillerin ne dediklerini kimse anlamadı.

Eş zamanlı protestoda senkronize olamayan CHP'liler VİDEO

NE DEMEYE ÇALIŞTILAR?

Türkiye'nin farklı noktalarında CHP'liler tarafından eş zamanlı olarak okunan ancak anlaşılamayan açıklamada, 'Anayasa değişmiyor, rejim değişiyor. Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan vekillerimizin sesi, duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun gerçekleri bilmeniz gerekiyor. Bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele vatan, millet meselesi. Ekmek aş, özgürlük meselesi. Partili Cumhurbaşkanı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar' denildi.

FARKLI İLLERDE DE OKUNACAK

Yapılan basın açıklamsının ardından konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “ Bu metin Türkiye'nin 81 ilinde milletvekillerimiz tarafından okunacak. Daha sonra il başkanlarımız ilçe başkanlarımız , kadın kolları üyelerimiz ve gençlik kolları üyelerimiz tarafındanda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde açacağımız stantlarda bu metni halkımıza ulaştıracağız“ şeklinde konuştu.