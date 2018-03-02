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Esad Doğu Guta'yı vurdu

Esad, 5 yıldır abluka altına aldığı Doğu Guta'ya saldırılara devam etti.

AA | 02.03.2018 - 22:33..
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen, düzenlediği hava ve kara saldırılarda 23 sivil yaşamını yitirdi.

BUGÜN DE DOĞU GUTA'YI VURDU

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgilere göre, Esed rejimi ve destekçileri, BMGK ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Rejim güçleri, Doğu Guta'nın Doma, Beyt Seva, Otaya, Misraba, Sakba, Kefer Batna ve El Aşari'deki sivil yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

TOPLAM KAYIP 697

Saldırılarda, Doma'da 14, Beyt Seva'da 3, Otaya'da 1, Misraba'da 1, Sakba'da 1, Kefer Batna'da 1 ve El Aşari mahallesinde 2 sivil olmak üzere toplam 23 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma verilerine göre, Esad rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya 19 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetmiş, 2 bin 278 sivil yaralanmıştı.

Böylece, Doğu Guta'daki hava ve kara saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 697'ye yükseldi.

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