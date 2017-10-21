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Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

Esad rejimine bağlı güçler, başkentteki Kafr Batna beldesine füzelerle saldırdı.Biri çocuk 14 sivil hayatını kaybetti.

21.10.2017 - 00:47
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Başkentin Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, ''Esed rejimine bağlı güçler, Kafr Batna beldesine 10 füzeyle saldırdı. Saldırılarda bir çocuk öldü, 14 sivil yaralandı.'' dedi.

Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

Yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını belirten Ethem, füzelerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu bazı evlerin tamamen yıkıldığını ve çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi.

Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

"REJİM, ORANTISIZ BİR ŞEKİLDE BÖLGEYİ HEDEF ALIYOR"

Bu arada Doğu Guta bölgesindeki Suriye Yerel Koordinasyon üyesi Yusuf el Bustani de ''Rejimin Kafr Batna beldesine düzenlediği füzeli saldırılarda kadın ve çocuklar yaralandı. Esed güçleri, beldede sivil yerleşim yerlerini orantısız şekilde hedef alıyor.'' ifadelerini kullandı.

Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesini de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

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