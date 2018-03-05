Esad rejimi Doğu Guta'da 38 sivili öldürdü

Rejim güçleri ve destekçileri, BMGK'nın ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

ESAD, ATEŞKESE RAĞMEN VURUYOR

Cisrin beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirirken Hammuriye'de 8, Haresta'da 9, Duma'da 2, Sakba'da ve Zemelka'da 3'er, Al Aşar ve Kefer Batna'da ise birer sivil, rejimin ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Böylece akşam saatlerinde de devam saldırılarla birlikte Doğu Guta'da bugün yaşamını yitiren sivil sayısı 38 oldu.

SON 15 GÜNDE 794 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-4 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 756 sivil hayatını kaybetmişti. Bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu Guta'da son 15 günde ölen sivillerin sayısı 794'e yükseldi.