Esad rejimi, Doğu Guta'da 4 günde 45 sivili öldürdü

Suriye'de binlerce sivilin hayatını kurtaran Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere 14-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin raporunu açıkladı.

Rapora göre, Esed rejimi gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Doğu Guta'daki ilçe ve beldelere 38 misket bombası, bin 58 topçu atışı ve 181 hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu tarihlerdeki saldırılarda 3'ü kadın, 13'ü çocuk, 3'ü sivil savunma görevlisi, 45 sivil öldü ve 307 sivil yaralandı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan rejimin Doğu Guta bölgesine yoğun saldırıları bugün de devam ediyor. Sivil savunma kaynaklarından edinen bilgiye göre, rejimin sabaha karşı Doğu Guta'daki Medyere beldesine düzenlediği iki hava saldırısında 3'ü kadın 6 sivil hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, rejim Doğu Guta bölgesindeki Arbin, Hammuriye, Medyere, Misraba, Duma, Sakba, Kefer Batna, Merc ve Haresta bölgelerine son 3 haftadır yoğun topçu ve hava saldırıları düzenliyor.

Rejim ve yabancı terörist gruplarının 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'da, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Doğu Guta'ya kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi bir süre önce durdu.