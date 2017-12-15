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Esad rejimi ve muhaliflerden Türkiye sınırına insani kapı

Türk askerinin de bulunduğu Suriye'nin kuzeyinde, Esad rejimi ile muhalifler arasında insani geçiş amacıyla sınır kapısı kuruldu.

Detay Haber | 15.12.2017 - 10:16..
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TSK destekli ÖSO kontrolündeki El-Bab’dan, rejim kontrolündeki Halep’e giden yaklaşık 30 km’lik bir karayolu açıldı. Sınır kapıları ve El Cezire karayolu pazartesi gününden itibaren aktif olarak çalışmaya başladı.

4 AYLIK GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre; ÖSO ile Esad rejimi arasındaki görüşmelerin koordinasyonunu Ulusal Uzlaşma Komitesi (UUK) yürüttü. Ancak Suriye’den yayın yapan ‘Kuzey Suriye Gözlemevi’ (NSO) görüşmelerin üçüncü bir taraf aracılığıyla başlatıldığını duyurdu.

İki taraf arasında başlayan görüşmeler 4 ay sürdükten sonra nihayete ulaştı. El Bab’da ÖSO, Halep yolunda ise rejim güçleri iki bölgeyi birbirine bağlayan yoldan geçişi engelleyen barikatları, dozer ve iş makineleri aracılığıyla kaldırdı. Daha önce muhalif grupların kontrolündeki bölgeden Halep’e seyahat edecek bir kişi yaklaşık 30 km olan yolu bayağı uzatmak zorunda kalıyordu.

Esad rejimi ve muhaliflerden Türkiye sınırına insani kapı

GAZİANTEP İLE HALEP ARASINDA

Önce YPG kontrolündeki Afrin, sonra rejim bölgesindeki Nubbul ve El Zehra köylerinden geçerek 3.5 saat süren 130 km’lik yolu aştıktan sonra Halep’e gitmek mümkün oluyordu. Yolun açılmasıyla El Bab-Halep yolculuğu 30 dakikaya indi.

Rusya ve Suriye hakkında yayın yapan ‘Fort Russ’ ise açılan yolun daha önce güçlü ticari ilişkilere sahip Gaziantep ile Halep arasındaki ticareti hareketlendirmesi için açıldığını iddia etti.

Esad rejimi ve muhaliflerden Türkiye sınırına insani kapı

RUSLAR TALEP ETTİ

Fort Russ, yolun açılmasını Rusların istediğini ve görüşmeleri başlatan üçüncü tarafın Rusya olduğunu öne sürdü. Yolun güvenliğini ise Rus ordusuna bağlı askeri polislerin sağlayacağını iddia etti.

El Bab tarafında yolun güvenliği Sultan Murat Tugayı tarafından, rejim bölgesinde ise Rus askerlerinin çekilmesinin ardından Esad’a bağlı milis ve askerler aracılığıyla sağlanılacak.

Esad rejimi ve muhaliflerden Türkiye sınırına insani kapı

YPG'Lİ TERÖRİSTLER SİVİLLERDEN HARAÇ ALIYORDU

YPG’li teröristler bölgelerinden geçen her sivil için kişi başı 5 dolar (2 bin Suriye Lirası) haraç alıyordu. Ticari mal ve araç geçişi için barikat sorumluların belirlediği ve 3 bin dolara kadar çıkan ücretler ödendiği belirtiliyor. YPG bölgesini kullanan kamyonların sayıları 100’e ulaşana kadar bekletildiği ve sonrasında Esad rejimiyle temas edilen bölgeye kadar gözetim altında götürüldükleri öğrenildi. Sınır kapısı sayesinde hem insanlar hem de bölgeye mal getiren tüccarlar YPG’nin elinden kurtarıldı.

Esad rejimi ve muhaliflerden Türkiye sınırına insani kapı

SINIR GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

İki taraf arasında geçişi sağlayan sınır kapıları El Bab’ın güneyinde Sultan Murat Tugayı’na bağlı Ebu Zindeyn köyü ile karşısında rejim askerlerinin bulunduğu Şemmaviye köyü arasında açıldı. Sınır kapıları ile temizlenen El Cezire karayolu sayesinde insani krizin azaltılması ve terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sivilleri istismar etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. El Cezire karayolu ücretsiz olarak sivil ve ticari araçların geçişine açık olacak.

Sınır kapılarının sadece acil durumlar için geçişe izin verilen cuma günü dışında her gün açık olacağı, sınır güvenliğine yönelik eğitim görmüş bir ekip tarafından yönetileceği öğrenildi.

Esad rejimi ve muhaliflerden Türkiye sınırına insani kapı

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