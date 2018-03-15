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Esad rejiminden Doğu Guta'ya kimyasal saldırı

Beşar Esad rejiminin abluka altına aldığı Doğu Guta'da kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildi.

AA | 15.03.2018 - 01:45..
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Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma ekipleri, sosyal medya hesaplarından kimyasal silahla saldırıya uğradıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Doğu Guta'nın Hammuriye beldesindeki sivil yerleşimlere gece saatlerinde klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendiği belirtti.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR GAZDAN ETKİLENDİ

Sivil Savunma ekipleri, saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuğun gazdan etkilendiğini ifade ederek, rejim ve destekçilerinin bölgeye yoğun saldırılar düzenlemesi ve yolların kapalı olması nedeniyle gazdan etkilenen sivillerin durumu ve sayısının henüz netleşmediğini duyurdu.

Doğu Guta'yı 12 Mart tarihinde 3 parçaya ayıran rejim güçleri, güney kısımda yer alan Hammuriye beldesini ele geçirmek için 7 Mart tarihinde de sivil yerleşim yerlerine zehirli gaz içerikli saldırılar düzenlemişti.

Esad rejiminden Doğu Guta'ya kimyasal saldırı

RUSYA HAVA DESTEĞİ VERİYOR

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak, 19 Şubat tarihinden itibaren bölgeye yoğun saldırılar düzenliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayan rejim güçleri, 3 Mart'ta Doğu Guta'ya kara harekatı başlatmıştı.

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