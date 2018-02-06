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Esad rejiminden küstah tehdit

Suriye'de rejim güçleri Türkiye'ye karşı tehdit küstahlığını bir adım daha ileri taşıdı. Halep ve İdlip bölgesine yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

REUTERS | 06.02.2018 - 09:48..
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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı bir komutan, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığını söyledi.

Esad rejiminden küstah tehdit

"HERKESE VERİLEN BİR MESAJ"

Konuya ilişkin açıklama yapan komutan, konuşlandırmayı "herkese verilen bir mesaj" olarak niteleyerek "Hava savunması Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyorlar." dedi.

Komutan, hava savunma unsurlarının Halep ve İdlib bölgelerinde militanlar tarafından cepheye götürüldüğünü söyledi.

SURİYE'NİN TEHDİTLERİ

Türkiye, geçen ay Afrin'deki Kürt YPG milis kuvvetlerine karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı karadan ve havadan sınır harekatı ile başlatmıştı.

Afrin, Halep vilayetinin bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesinde, Suriye hükümeti Suriye hava sahasına giren Türk savaş uçaklarını vurmakla tehdit etmişti.

GİRİP ÇIKANI BELLİ OLMAYAN TOPRAKLAR

ABD liderliğinde İslam Devleti'ne karşı mücadele eden koalisyon da, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyor; ancak Menbiç kentinden Irak sınırına uzanan bölgede ve Halep kentinden uzakta konuşlu.

İran destekli Şii milisler tarafından desteklenen Suriye hükümet güçleri de muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib vilayetine yönelik saldırılarını sürdürüyorlar.

İdlib, Afrin'in batı sınırında bulunuyor ve Suriye'de hâlâ isyancıların kontrolünde bulunan en büyük bölge.

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