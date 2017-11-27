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Esad rejiminin işkence bilançosu

SNHR, Esad rejiminin geçen ay içinde resmi ve gayriresmi tutuklama merkezlerinde en az 20 kişiyi işkence yaparak öldürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 12:08..
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İç savaşın başından bu yana işkencelerin sürdüğüne işaret edilen raporda, Şam kırsalında 4, Dera'da 8, Halep'te 4, İdlib, Hama, Humus ve Rakka'da birer kişinin geçen ay içinde işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

206 KİŞİ İŞKENCE SONUCU ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporunda, ocak ayından bu yana toplam 206 kişinin işkenceden öldüğü ifade edilirken, Rusya'ya rejimin garantörü olması nedeniyle sahip olduğu sorumlulukları yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

Raporda, rejimin savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği kaydedildi.

Esad rejiminin işkence bilançosu

(Beşar Esad'a Nazi selamıyla destek veren öğretmen ve öğrencileri)

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