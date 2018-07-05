Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

Suriye'de çıkan iç savaştan en çok etkilenen ülke, Türkiye oldu.

Üzerlerine yağan bombalardan kaçıp Türkiye'ye sığınan mülteciler için çadır kampları kuruldu bütün ihtiyaçlar karşılandı.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI

Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin olduğu ifade ediliyor.

GERİ DÖNÜN

Ülkeyi terör örgütlerinin merkezi haline getiren Esad yönetimi, bombardımanlardan kaçan Suriyelilere geri dönüş çağrısı yaptırdı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; ülkede terör örgütlerinin saldırılarının son bulduğu Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği ifade edildi.