taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.455
USD
3,7848
EURO
4,7023
ALTIN
164,23
PETR
63,2300

Esad yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız

TSK, Afrin'de YPG'li teröristleri bölgeden temizlerken Suriye yönetimi operasyona karşı çıkıyor. Şam'dan yapılan açıklamada Araplar ile Kürtlere birlik olup Türk güçleriyle savaşmaları çağrısı yapıldı

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 21:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Esad yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, bölgedeki teröristler kıskaç altına alınmış durumda.

TSK ve ÖSO güçleri, ABD ve Avrupa'dan gelen tepkilere rağmen operasyonda kararlı bir şekilde Afrin merkeze doğru ilerliyor.

SURİYE OPERASYONA KARŞI

Türkiye'nin teröristleri ablukaya almasında rahatsız olan bir ülke de Suriye. Terör örgütlerinin meskeni haline gelen Suriye'de kendi halkını bombalayan Esad yönetimi Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkıyor.

Esad yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız

"ARAPLAR İLE KÜRTLER, TÜRKİYE'YE KARŞI SAVAŞSIN"

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Suriye'nin kuzeyindeki Araplar ile Kürtlere birlik olup Türk güçleriyle savaşmaları çağrısı yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bakan Canikli, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşıyla Brüksel'de bir araya geldi.
Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi balon satıcıları
Her yıl kapitalist sistemin oyunu tartışmaları içerisinde geçen Sevgililer Günü'nde hakkı verilmesi gerekenler seyyar satıcılar.
Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki teröristleri yüzer yüzer öldürüyor. Bugüne kadar öldürülen terörist sayısı ise 1485'e yükseldi.
Kude köyü teröristlerden temizlendi
Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda Kude köyü teröristlerden temizlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD’ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

218
ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

99
Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verecek

Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verecek

321
Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

166
Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

338
Ankara Valiliği'nden patlama uyarısı

Ankara Valiliği'nden patlama uyarısı

19
Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

Moskova - Ankara hattında yeni S-400 görüşmesi

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM