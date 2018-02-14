Esad yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken, bölgedeki teröristler kıskaç altına alınmış durumda.

TSK ve ÖSO güçleri, ABD ve Avrupa'dan gelen tepkilere rağmen operasyonda kararlı bir şekilde Afrin merkeze doğru ilerliyor.

SURİYE OPERASYONA KARŞI

Türkiye'nin teröristleri ablukaya almasında rahatsız olan bir ülke de Suriye. Terör örgütlerinin meskeni haline gelen Suriye'de kendi halkını bombalayan Esad yönetimi Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkıyor.

"ARAPLAR İLE KÜRTLER, TÜRKİYE'YE KARŞI SAVAŞSIN"

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Suriye'nin kuzeyindeki Araplar ile Kürtlere birlik olup Türk güçleriyle savaşmaları çağrısı yaptı.