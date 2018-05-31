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Esad'a göre Suriye'de tek problem YPG

Müzakerelerin devam ettiğini belirten Esad, sonuç alınamaması durumunda yeni çatışmaların sinyalini verdi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 10:07..
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Suriye'de uyguladığı politikalarla milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Esad, uzun zaman sonra canlı yayına çıktı.

TEK PROBLEM YPG

Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen; YPG'yi Suriye'deki tek problem olarak nitelendiren Esad, yeni çatışmaların olabileceğinin uyarısında bulundu.

Esad,  YPG'nin Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini belirterek sorunları çözmek istediklerini dile getirdi.

Esad'a göre Suriye'de tek problem YPG

"İRAN, SURİYE ASKERLERİNE YARDIM EDİYOR"

Esad, şunları söyledi: "Suriye’deki tek problem YPG. Müzakere ile bir sonuç alınmaması durumunda YPG’yi güç kullanarak çıkartacağız. Dış güçler Suriye’deki olaylara müdahele etmezse sorunlar çözülür. Suriye’de İran askerleri var ve Suriye askerlerine yardımcı oluyorlar."

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