Esad'ın işkenceci komutanını DEAŞ öldürdü

Suriye yıllardır devam eden iç savaşta büyük zulümlere tanıklık etti. Esad kaynaklı zulümlerin başında halkın katledilmesi, üstlerine bombaların yağdırılması gibi pek çok eylem görüldü. Ancak hiç biri Tümgeneral İsam Zehreddin'in işkenceleri kadar vahşi olmamıştı.

Ölüleri bile rahat bırakmayıp onları vahşice kesip doğrayan Zehreddin, bugün Deyri Zor'da öldürüldü.

DEAŞ EYP'Sİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Binlerce masum sivili gözünü kırpmadan katleden ve katletmekle de yetinmeyerek onları sadistçe yöntemlerle işkencelere tabi tutan İsam Zehraddin, Deyri Zor'da gerçekleştirilen operasyon sırasında DEAŞ EYP'sine basarak öldü.

Esad yanlıları Zehreddin'in ölümüyle büyük üzüntüye kapılırken, yas tuttu. Muhalifler ise ölümü "Bir şeytandan daha kurtulduk" nidaları ile kutladı.

AKILALMAZ İŞKENCELER

İsmini geçtiğimiz yıllarda duyduğumuz Tümgeneral Zehreddin Suriye'de Esed yanlılarınca uzun yıllardır tanınıyor. Bizlerin onu duyuşu ise 2016'nın Mayıs ayında gerçekleşiyor.

İşkence edilerek asılmış iki insan cesediyle poz veren vahşi generalin yer aldığı bir fotoğraf, internette tepki toplamış, Uluslararası Hukuk uzmanları da "bu adam askeri mahkemede insanlık ve askerliğe aykırı suçlardan yargılanmalı" açıklamalarını yapmıştı