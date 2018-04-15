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Esad'ın keyfi yerinde

ABD'nin Suriye'de Esad rejimine bağlı üslere gerçekleştirdiği füzeli saldırılar sonrasında bölgeye gelen Rus milletvekilleri, Esad ile görüştü Rus heyet, Esad'ın moralinin yerinde olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 12:09..
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Esad'ın keyfi yerinde

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ABD öncülüğünde Fransa ve İngiltere'nin de Suriye'ye yaptığı saldırıların yankıları devam ederken, Rusya'dan bir grup milletvekilinin bugün Suriye2yi ziyaret ettiği ortaya çıktı. Heyetin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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ESAD'IN MORALİ YERİNDE

Esad ile yapılan görüşmenin ardından milletvekilleri Rus ajans İnterfax'a konuştu. Heyetteki vekillerden biri, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve ‘Esad’ın keyfinin yerinde olduğunu’ söyledi. Esad’ın Rusya’yı ziyaret etmesi yönündeki daveti de kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Esad görüşmede, Suriye’ye yönelik saldırıları ‘bir saldırganlık eylemi’ diye niteledi.

KİMYASAL TESİSLERE BATI SALDIRISI

ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği füzeli saldırılarda 103 atışın yapıldığı, yapılan atışların 71'inin füze savunma sistemleri sayesinde imha edildiği açıklandı. Batılı ittifaklar bu durumu reddederken, kimyasal tesislerin imha edilmiş fotorafları ortaya çıkmıştı.

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