taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.57665
Euro
7.64785
Altın
1196.614
Borsa
92790.99

Esad'ın kimyasal katliamı: Halep’te toplu mezar bulundu

Suriye rejim güçlerinin 2013’te kimyasal saldırı düzenleyerek katliam yaptığı Halep’in Han el-Asal ilçesinde toplu mezar bulundu.

İHA | 05.09.2018 - 17:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muhalif Nureddin Zengi Hareketi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Halep’in batısındaki kırsal kesimde bulunan Han el-Asal’da toplu mezar bulundu.

Özgür Halep Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplu mezara 13 Mart 2013’te düzenlenen kimyasal saldırıda ölenlerin cenazeleri defnedilmiş.

3 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Mezarda bulunan cesetlerin 3’ünün kimliğinin belirlendiği açıklanırken, merhumların “Akil” ailesine mensup oldukları ve Halep’in Maşarka Mahallesinde yaşadıkları belirtildi.

KATLİAMDA SARİN GAZI KULLANILMIŞTI

13 Mart 2013’te Sarin gazıyla düzenlenen saldırılarda Rejim güçlerinin açıklamasına göre 20 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısını 26 yaralı sayısını “en az 86” olarak açıklamıştı.

Esad'ın kimyasal katliamı: Halep’te toplu mezar bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

210
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

95
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM