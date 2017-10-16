Esed rejimi yine Doğu Guta'yı vurdu

Esad rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'da kuşatmada tuttuğu Doğu Guta gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine saldırdı. Bir çocuk ve bir kadının öldüğü saldırılarda üç sivil yaralandı.

ESAD REJİMİ GUTA'YI VURDU

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma beldesi Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerin Cobar Mahallesi ile Ayn Terma beldesindeki sivil yerleşimlere kara ve havadan saldırdığını söyledi.

SİVİLLER HEDEF OLDU

Saldırılarda bir çocukla bir kadının öldüğünü, üç sivilin yaralandığını kaydeden Ethem, bombardımanda çok sayıda evin yıkıldığını aktardı.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor. Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİNDE İHLAL

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.