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Eşek sırtında maça gidiyorlar

Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde yaşayan gençler, araçların gidemediği futbol sahasına eşek sırtında ulaşıyor.

AA | 30.04.2018 - 15:07..
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Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki Karacadağ bölgesi kırsalında bazı gençler, futbol maçı için haftanın bazı günleri yaklaşık 5 kilometrelik yolu eşek sırtında katediyor.

BOŞ ALANI FUTBOL SAHASI YAPTILAR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre mesafede yer alan Karacadağ'ın çevresine kurulu kırsal yerleşimlerde yaşayan gençler, Diyarbakır'ın Çermik ilçesiyle sınır olan boş arazide futbol tutkularını gerçeğe dönüştürmek için alanı taşlardan arındırdı.

Etrafını çizdikleri sahada, tahtalarla kale direği oluşturan gençler, komşu yerleşim alanlarından gelen yaşıtlarıyla haftanın iki günü futbol maçı yapmaya başladı.

Eşek sırtında maça gidiyorlar

YARIM SAAT YOL GİDİYORLAR

Müsabakalar için evlerinde hazırlık yapan vatandaşlar, forma ve spor ayakkabılarını giyerek eşek sırtında peş peşe futbol sahasının yolunu tutuyor. Yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından sahaya ulaşan gençler, aralarından seçtikleri hakemin komutuyla iki devre halinde 90 dakika sahada ter döküyor.

Bölgenin coğrafi özelliği dolasıyla başka sosyal faaliyetleri olmayan gençler, bu şekilde de olsa spor yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eşek sırtında maça gidiyorlar

"TEK İSTEĞİMİZ GÜZEL BİR SAHA"

Gençlerden Ali Boynukara, tek eğlencelerinin futbol olduğunu söyledi.

Genellikle hayvancılıkla uğraştıklarını ve günün büyük bölümünü arazide geçirdiklerini anlatan Ali Boynukara, "Fırsatını bulup haftada iki kez maça çıkıyoruz. Tek isteğimiz daha güzel bir saha" dedi.

Eşek sırtında maça gidiyorlar

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