Esenboğa Havalimanı'na metro müjdesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, burada yeni projeleri müjdeledi.

"ESENBOĞA HAVALİMANI'NA METRO YAPACAĞIZ"

Yıldırım, "Şimdi dünyanın en güzel terminallerinden birisi orada. Kuzey Ankara'nın o imarsız kaçak yapılaşması varoşlarının eski halini biliyorsunuz. Esenboğa'dan Ankara'ya gelenler hayal kırıklığı yaşarlardı. Şimdi havalimanından şehre gelenler modern Türkiye'nin başkentinin güzellikleriyle karşılaşıyorlar. Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ne ve İstanbul'a, Konya'ya bağladık. Ankara'yı şimdi Karaman'la, Sivas'la, Yozgat'la, Bursa ile hızlı trenle bağlıyoruz." diye konuştu.