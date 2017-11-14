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Esenler'de asayiş uygulamasına şehit adı verildi

İstanbul Esenler'de şehit polis memuru Adem Oğuz'un adı verilen asayiş denetlemesi gerçekleşti.

14.11.2017 - 22:42
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Esenler'de ilçe genelinde, bu akşam, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında olduğu 200 polisle asayiş denetimleri yapıldı.

Esenler'de asayiş uygulamasına şehit adı verildi

ŞEHİT ADIYLA DENETİM

Şehit polis memuru Adem Oğuz adına düzenlenen ve "Oğuz 1" adı verilen denetimlerde, kapalı mekanlarda ve sokaklarda şüpheli görülen kişiler üzeri arandı. Ayrıca, Genel Bilgi Tarama(GBT) taramasından geçirildi.

Denetimlerde, aranma kayırları bulunanlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca şüpheli görülen araçlar durdurularak, arandı.

Esenler'de asayiş uygulamasına şehit adı verildi

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