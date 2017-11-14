Esenler'de asayiş uygulamasına şehit adı verildi

Esenler'de ilçe genelinde, bu akşam, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında olduğu 200 polisle asayiş denetimleri yapıldı.

ŞEHİT ADIYLA DENETİM

Şehit polis memuru Adem Oğuz adına düzenlenen ve "Oğuz 1" adı verilen denetimlerde, kapalı mekanlarda ve sokaklarda şüpheli görülen kişiler üzeri arandı. Ayrıca, Genel Bilgi Tarama(GBT) taramasından geçirildi.

Denetimlerde, aranma kayırları bulunanlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca şüpheli görülen araçlar durdurularak, arandı.