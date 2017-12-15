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Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

DHA | 15.12.2017 - 12:14..
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Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu kendi isteğiyle görevinden istifa etti. Kadıoğlu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

AK Partili Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine seçilip yaklaşık 13 yıl 8,5 aydır görevini aralıksız sürdüren Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu, bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden itifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini Valilik makamına iletmiştir.

Sayın belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları sebebiyle tedavi görmektedir. Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın belediye başkanımız seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz."

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti
Necmi Kadıoğlu

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