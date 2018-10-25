İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı.

"CAN KAYBI YOK"

Yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış" dedi.

İBB: 16 EKİPLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. İBB'nin açıklamasına göre "Yaklaşık 4 bin metrekare paletlerde yangın çıktı. Yangına 16 ekip tarafından 98 araç ve 180 personelle müdahale ediliyor."

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor ViDEO