taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.72705
Euro
6.55405
Altın
1237.1
Borsa
92692.17
Gram Altın
227.868

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 08:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı.

"CAN KAYBI YOK"

Yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu.  Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış" dedi.

İBB: 16 EKİPLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. İBB'nin açıklamasına göre "Yaklaşık 4 bin metrekare paletlerde yangın çıktı. Yangına 16 ekip tarafından 98 araç ve 180 personelle müdahale ediliyor."

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor ViDEO

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

76
Galatasaray'ın grubunda son durum

Galatasaray'ın grubunda son durum

68
Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

61
Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

27
MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

44
Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

35
Putin'den Trump'a nükleer anlaşma uyarısı

Putin'den Trump'a nükleer anlaşma uyarısı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM