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Esenyurt'ta 'günlük kiralık ev' operasyonu: 21 gözaltı

Esenyurt'ta günlük kiralanan bazı evlere yönelik operasyonda, 11'i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı.

20.07.2017 - 04:45
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, günlük kiralanan evlere yönelik çalışma kapsamında, bir sitedeki 15 eve operasyon düzenledi.

Esenyurt'ta 'günlük kiralık ev' operasyonu: 21 gözaltı

21 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda, arasında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11'i kadın 21 kişi, fuhuş yaptığı, fuhşa aracılık ettiği ve hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, 1 av tüfeği, 1 satır, 1 döner bıçağı ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Esenyurt'ta 'günlük kiralık ev' operasyonu: 21 gözaltı

PARA CEZASI KESİLDİ

Belediye ekipleri de kontratsız kiralama yapan mülk sahiplerine daire başına 11 bin lira para cezası keserek, söz konusu evleri mühürledi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği, diğerlerinin ise savcılığa sevk edileceği belirtildi.

Esenyurt'ta 'günlük kiralık ev' operasyonu: 21 gözaltı

Esenyurt'ta 'günlük kiralık ev' operasyonu: 21 gözaltı

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